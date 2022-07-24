Трамп заявил, что при Байдене США стали «нищей страной»

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24 июля 2022, 08:30 Источник: ТАСС

бывший президент США Дональд Трамп, Ting Shen / globallookpress.com

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках выступления во Флориде накануне выразил мнение, что действующий глава американской администрации Джо Байден превратил США в "нищую страну".

Дональд Трамп отметил, что за два года США превратились из "самой сильной и могущественной" с точки зрения признания уважения в мире страны в слабую. Политик уточнил, что Штаты были независимы в вопросе энергетики и даже доминировали.

Теперь же, по словам бывшего президента, США – это "нищая страна" со "стоящим на коленях" президентом, который "выпрашивает" энергоресурсы.