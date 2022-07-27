Спикер парламента Крыма Константинов предложил расширить географию СВО до Николаева и Одессы

Глава крымского парламента Владимир Константинов утром в среду, 27 июля, выдвинул идею о расширении географии южного направления специальной военной операции России на Украине до Одессы.
Владимир Константинов выразил уверенность в том, что география СВО в южном направлении следует расширить на Николаев и Одессу. Кроме того, по словам главы крымского парламента, освобождены должны быть Днепропетровск и Харьков, поскольку речь идет о русских городах, которым не место "в нацистской Украине".
Константинов добавил, что освобождение вышеуказанных регионов даст возможность обеспечить безопасность границ и не допустить, чтобы Североатлантический альянс закрепился в Черноморском регионе.