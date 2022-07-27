Bloomberg сообщает, что разговор Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином запланирован на четверг

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27 июля 2022, 07:03 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Tasos Katopodis - Pool via CNP/globallookpress.com

Разговор президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином запланирован на четверг, 28 июля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Сам Джо Байден и его помощники ранее отмечали, что разговор с Си Цзиньпином, вероятно, состоится на текущей неделе, однако конкретной даты не указывали. Речь идет о пятой беседе лидеров США и Китая и их первом контакте с марта 2022 года.

В Белом доме отмечают намерение Вашингтона управлять конкуренцией с Пекином и держать каналы коммуникации открытыми.