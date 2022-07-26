В Молдове большинство ​ населения недовольно действующей властью

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26 июля 2022, 23:38 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

На данный момент в республике Молдова не всё благоприятно. Уровень жизни давно хромает.

Непомерно растут тарифы на газ и электроэнергию, дорожают продукты. А ещё ситуацию усугубляет засуха, лишающая фермеров доходности. Потому и результаты доверия к власти снижаются. Согласно опросу, 60% граждан РМ хотели бы досрочных выборов президента и парламента. Более 40% категорически не согласны с действующей властью и хотят её смены. Возникают и споры по поводу отношений с РФ. Вместе с вышеупомянутыми событиями, возникает и недоверие к власти среди самих участников правительственной системы.

Депутат парламента РМ от коммунистов Фёдор Гагауз рассказал СМИ, что пока, что бы ни делала правящая партия PAS, всё получается плохо. «Ситуация покажет, что произойдёт дальше», - отметил политик. Парламентарий утверждает, что «страна, как и раньше, поделена надвое, но более половины граждан считают, что с Россией надо восстановить связи». Данные соцопроса «Социально-политический барометр, июль 2022», проведённого аналитиками IMAS, показывает, что 60% граждан Молдовы считают, что РФ должна остаться главным стратегическим партнёром республики. 73% жителей настроены против антироссийских санкций.