Захарова сочла, что ведущая предвыборных дебатов в Британии упала в обморок из-за «умопомрачительной глупости Лиз Трасс»

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26 июля 2022, 22:56 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент, который произошел во время теледебатов кандидатов на пост британского премьера Лиз Трасс и Риши Сунака. В разгар их ведущая телеканала TalkTV упала в обморок.

Произошло это в тот момент, когда Лиз Трасс произносила тираду о президенте России Владимире Путине.

«Только утром обсуждали с коллегой, что за чудовищный бред о России несут на «дебатах» в Британии кандидаты на пост премьер-министра. Спорили о том, новаторство это или английская традиция. И вот на тебе - ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс. Лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссер», - написала Захарова в своем телеграм-канале.