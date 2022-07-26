Бербок о словах Лаврова: «никто теперь не может утверждать, что Россия выступает за что-то иное, кроме полного подчинения Украины»

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26 июля 2022, 17:10 Источник: ТАСС

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Фото: Tomas Tkacik/globallook.com

Слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, о том что Россия поможет избавиться Украине от «антинародного и антиисторического» режима Киева, свидетельствуют о стремлении Кремля полностью подчинить Украину и ее народ. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в Праге глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Никто теперь не может утверждать, что Россия выступает за что-то иное, кроме полного подчинения Украины и ее народа», - заявила глава германского МИД, отвечая на вопросы журналистов в Праге после переговоров с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.

Она также высказала мнение, что заявления Лаврова об Украине, сделанные в ходе его визита в Африку, говорят о «глубоком уровне презрения российских властей к демократическому выбору Украины».

Лавров, во время встречи в Каире с постоянными представителями стран — членов Лиги арабских государств, заявил, что народы России и Украины продолжат жить вместе, после того как РФ поможет украинцам избавиться от «абсолютно антинародного и антиисторического» режима.