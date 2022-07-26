Дмитрий Песков: Москва отреагирует крайне негативно, если Финляндия ограничит выдачу виз гражданам России

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26 июля 2022, 13:53

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Москва отреагирует крайне негативно, если Хельсинки ограничит выдачу виз гражданам Российской Федерации. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«РФ отреагирует крайне негативно в случае ограничения выдачи Финляндией виз россиянам, будут ответные меры», — приведено высказывание Пескова в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля отметил, что исключать возможность отмены выдачи шенгенских виз для россиян нельзя. Если это произойдет, последует ответная редакция Москвы, указал Дмитрий Песков.