Дипломат Волынкин: РФ в свете действий Запада не исключает сценария, при котором ее гражданам перестанут выдавать шенгенские визы

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26 июля 2022, 08:37 Источник: Telegram-канал ТАСС

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Российская Федерация в свете действий Запада не исключает сценария, при котором ее гражданам перестанут выдавать шенгенские визы. На это, как пишет Telegram-канал ТАСС, указал представитель министерства иностранных дел РФ Иван Волынкин.

«Россия в свете действий Запада не исключает сценария, при котором гражданам РФ перестанут выдавать шенгенские визы, заявил в интервью нашему агентству директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, в посольстве Москвы в Вашингтоне отметили, что утверждения Госдепартамента США об усиливающейся изоляции России вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей.