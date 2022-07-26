Посольство Москвы в США: утверждения Госдепа об усиливающейся изоляции РФ вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей

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26 июля 2022, 07:22

Здание посольства России в Вашингтоне, Yin Bogu / globallookpress.com

Утверждения Государственного департамента Соединенных Штатов об усиливающейся изоляции Российской Федерации вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. На это, как передает ТАСС, указали в посольстве Москвы в Вашингтоне.

«Утверждения Госдепартамента США об усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны "воспаленным воображением" американских деятелей, заявили в посольстве РФ в США», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что отсутствие согласованности при принятии новых рестрикций против Москвы демонстрирует нервозность ЕС.