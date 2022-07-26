Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Посольство Москвы в США: утверждения Госдепа об усиливающейся изоляции РФ вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей

, 07:22

Посольство Москвы в США: утверждения Госдепа об усиливающейся изоляции РФ вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей
Здание посольства России в Вашингтоне, Yin Bogu / globallookpress.com

Утверждения Государственного департамента Соединенных Штатов об усиливающейся изоляции Российской Федерации вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. На это, как передает ТАСС, указали в посольстве Москвы в Вашингтоне.

«Утверждения Госдепартамента США об усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны "воспаленным воображением" американских деятелей, заявили в посольстве РФ в США», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что отсутствие согласованности при принятии новых рестрикций против Москвы демонстрирует нервозность ЕС.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram