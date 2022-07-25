Глава Минкультуры Украины Ткаченко заявил, что «Евровидение-2023» в Великобритании пройдет с украинским контекстом

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25 июля 2022, 19:31 Источник: РИА "Новости"

Евровидение, Soeren Stache/dpa

Министр культуры Украины Александр Ткаченко в понедельник, 25 июля, заявил, что рассчитывает на то, что музыкальный конкурс "Евровидение 2023" пройдет в Великобритании с украинским контекстом.

Ранее Европейский вещательный союз сообщил, что из соображений безопасности "Евровидение-2023" пройдет в Великобритании, а не на Украине.

Александр Ткаченко подчеркнул, что Киев к настоящему моменту получил заверения в том, что международный музыкальный конкурс будет проведен "от имени Украины" – с чрезвычайно высоким уровнем интеграции украинских контекстов, а также ведущих.