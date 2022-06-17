Великобритания может принять «Евровидение» вместо Украины, которую лишили права провести конкурс

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17 июня 2022, 15:03

vk.com/eurovision

Великобритания может принять международный песенный конкурс «Евровидение» вместо Украины в 2023 году.

Украина не будет принимать на своей территории «Евровидение» в следующем году.

В пятницу, 17 июня, эта информация поступила от Европейского вещательного союза. Представители организации сообщили, что Украина, с учетом ситуации в стране, не сможет провести конкурс и гарантировать безопасность участникам и зрителям шоу.

Именно по этим причинам вещательный союз решил перенести конкурс в Соединенное Королевство и решил предложить Великобритании принять его. Переговоры с Лондоном должны начаться в ближайшее время, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Евровидения» в 2022 году стал украинский музыкальный коллектив Kalush Orchestra. Второе место - у британского исполнителя Сэма Райдера, третье место заняла испанская певица Шанель.