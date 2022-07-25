В представительстве ДНР в СЦЦК заявили, что украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов

В понедельник, 25 июля, украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка. Согласно последней информации представительства ДНР в СЦЦК, были выпущены шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Обстрел Кировского и Петровского районов Донецка со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован в 16.30 по местному времени (совпадает с московским).
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о двенадцати обстрелах некоторых районов Донецка со стороны ВСУ, в частности, из РСЗО "Град".