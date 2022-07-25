Глава USAID: США готовят «план Б» для вывоза зерна с Украины, так как не доверяют готовности РФ соблюдать стамбульское соглашение

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25 июля 2022, 13:28

Администратор USAID Саманта Пауэр, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Вашингтон готовит «план Б» для вывоза зерна с украинской территории, поскольку не доверяет готовности Российской Федерации соблюдать заключенное в Стамбуле соглашение. На это, как передает РИА Новости, указала Саманта Пауэр, администратор Агентства Соединенных Штатов по международному развитию.

«США разрабатывают "план Б" для вывоза зерна с Украины, поскольку не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение, заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Пауэр», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агенства.

По словам Пауэр, «план Б», в частности, включает организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах.

Как сообщалось ранее в понедельник, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что удар РФ по военной инфраструктуре в одесском порту не может повлиять на процесс отгрузки украинского зерна.