РИА Новости: референдум о присоединении Запорожской области к России может состояться в первой половине сентября

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25 июля 2022, 08:56 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Референдум о присоединении Запорожской области к Российской Федерации может пройти в первой половине сентября. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Референдум о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентября, сообщили РИА Новости местные власти. По их мнению, референдумы о вхождении в состав РФ Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Херсонской области, согласно заявлению замглавы местной ВГА Кирилла Стремоусова, выведут из оборота украинскую гривну. На территории региона будет ходить только российский рубль, отметил Стремоусов.