Евросоюз профинансирует проект по реализации соглашения о партнёрстве с Арменией

Генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству планирует выделить средства для финансирования проекта по реализации соглашения о партнёрстве с Арменией. С документом ознакомился RT.
ЕК профинансирует проект по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС (СЕРА).
СЕРА подразумевает под собой стратегическое партнёрство Армении и Евросоюза в рамках экономической, торговой и политической области.
В документе подчеркивается, что в рамках реализации данного проекта будет произведено содействие правительству Армении в процессе проведения преобразований, реформ, «реализации СЕРА и стратегической коммуникации».
Также государственным ведомствам Армении будет оказана поддержка в мониторинге СЕРА.
Отмечается, что программа сотрудничества рассчитана на 4 года, а объем финансирования — €7,7 млн.