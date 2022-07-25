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Аргументы Недели Политика 13+

Евросоюз профинансирует проект по реализации соглашения о партнёрстве с Арменией

, 08:14

Евросоюз профинансирует проект по реализации соглашения о партнёрстве с Арменией
Здание правительства в Ереване, Армения, фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look, globallookpress.com

Генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству планирует выделить средства для финансирования проекта по реализации соглашения о партнёрстве с Арменией. С документом ознакомился RT.

ЕК профинансирует проект по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС (СЕРА).

СЕРА подразумевает под собой стратегическое партнёрство Армении и Евросоюза в рамках экономической, торговой и политической области. 

В документе подчеркивается, что в рамках реализации данного проекта будет произведено содействие правительству Армении в процессе проведения преобразований, реформ, «реализации СЕРА и стратегической коммуникации». 

Также государственным ведомствам Армении будет оказана поддержка в мониторинге СЕРА. 

Отмечается, что программа сотрудничества рассчитана на 4 года, а объем финансирования — €7,7 млн.

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