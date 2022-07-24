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Лавров во время визита в Каир передал президенту Египта личное послание Путина

, 20:09 Источник: Сайт МИД РФ

Лавров во время визита в Каир передал президенту Египта личное послание Путина
Сергей Лавров с президентом Египта Ас-Сиси. Фото: Egyptian President Office/globallook.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с президентом Египта в Каире, которая прошла в воскресенье, вручил ему личное послание Владимира Путина. Об этом сообщили в российском МИД.

«Глава российского внешнеполитического ведомства был принят президентом APE Абдельфаттахом Сиси и передал ему личное послание президента Российской Федерации В.В.Путина, а также провел переговоры с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МИД РФ.

В ходе визита Лавров сделал несколько политических заявлений, в том числе касающихся ситуации вокруг Украины. В частности, он заявил о намерении России избавить Украину от «абсолютно антинародного и антиисторического» режима.  

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