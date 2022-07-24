Захарова увидела сходство между замедлением экономики США и смертью Ленина

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24 июля 2022, 19:35 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала высказывание главы Минфина США Джанет Йеллен относительно нынешнего состояния американской экономики.

В интервью телеканалу NBC в воскресенье Йеллен заявила, что замедление экономики, которое переживают сейчас Соединенные Штаты, - это не рецессия, а обычное явление после быстрого роста.

«Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен», - написала Захарова, комментируя высказывание американского министра.