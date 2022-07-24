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Глава американского Минфина Йеллен сообщила, что США работают над ограничением цен на российскую нефть, чтобы сократить доходы РФ

, 19:16 Источник: ТАСС

Глава американского Минфина Йеллен сообщила, что США работают над ограничением цен на российскую нефть, чтобы сократить доходы РФ
Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: IMAGO/Rod Lamkey / CNP /MediaPun/globallook.com

Соединенные Штаты вместе со своими союзниками в последние недели плотно работают над вопросом ограничения цен на российскую нефть. Об этом сообщила глава американского Минфина Джанет Йеллен в эфире телеканала NBC в воскресенье.

«Одним из вопросов, которым я занимаюсь в последние недели, является работа с нашими союзниками, чтобы <...> сократить доходы, получаемые Россией», - заявила Йеллен.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что установление потолка стоимости российской нефти имеет две цели: падение цен на топливо в США и снижение доходов России. 

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