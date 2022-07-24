Глава американского Минфина Йеллен сообщила, что США работают над ограничением цен на российскую нефть, чтобы сократить доходы РФ

Соединенные Штаты вместе со своими союзниками в последние недели плотно работают над вопросом ограничения цен на российскую нефть. Об этом сообщила глава американского Минфина Джанет Йеллен в эфире телеканала NBC в воскресенье.
«Одним из вопросов, которым я занимаюсь в последние недели, является работа с нашими союзниками, чтобы <...> сократить доходы, получаемые Россией», - заявила Йеллен.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что установление потолка стоимости российской нефти имеет две цели: падение цен на топливо в США и снижение доходов России.