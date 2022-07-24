Лавров: Москва готова к диалогу с Киевом, но возобновление переговоров зависит не от нее

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24 июля 2022, 15:28 Источник: ТАСС

Глава российского МИД Сергей Лавров, Iranian Foreign Minister Office/globallook.com

Москва готова к возобновлению переговоров с Киевом по широкому кругу вопросов, но это зависит не от нее. Об этом заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

По словам Лаврова, в ходе обсуждения ситуации вокруг Украины стороны подчеркнули важность «мирного урегулирования [конфликта] с учетом коренных, законных интересов всех участников этого процесса в контексте выстраивания устойчивой архитектуры европейской безопасности на справедливых началах».

При этом глава российского МИД заметил, что Москва готова продолжить переговоры с Киевом «по более широкому кругу вопросов», чем зерно, но возобновление переговорного процесса зависит «не от нас».

«Украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию», - сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ говорил, что не видит смысла в тесных контактах с украинской стороной.