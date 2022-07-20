Лавров заявил о напрасности переговоров с Украиной в нынешних условиях

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20 июля 2022, 12:51

Сергей Лавров, MFA Russia/ Globallookpress.com

В интервью ведущим СМИ министр иностранных дел России Сергей Лавров затронул тему переговоров РФ и Украины. Глава внешнеполитического ведомства не видит смысла в тесных контактах с украинской стороной.

Напомнил также политик заявления лидеров Запада о том, что Киев «должен победить на поле боя», но не соглашаться на переговоры из-за слабых позиций на фронте.

«Я считаю, что всё это, как говорят, в пользу бедных... И потому что не получится, и потому что они никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьёзного внимания серьёзных людей. Мы это уже поняли», − приводит RT слова Лаврова о напрасной трате времени на переговоры с Киевом.

Не понимает киевский режим, по мнению российского министра, что Запад удерживает его от любого конструктивного шага, зато накачивает оружием, понукая использовать его смелее и рискованнее.

«Они очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам и англичанам это выгодно», — настойчиво подчеркнул министр.







Лавров уверен, что решение о переговорах могут принять в США, но не в Киеве, поскольку управление Украиной идёт из-за океана.

Ранее министр Лавров в том же интервью отметил, что Москва не изменяет своей позиции противницы ядерной войны, в которой не бывает победивших.