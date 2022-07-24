Глава комитета Госдумы Слуцкий заявил, что США и их «подопечные» в Киеве уничтожают возможность диалога

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24 июля 2022, 14:56 Источник: Telegram

депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, Yevgeny Philippov / globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США и их "подопечные" в Киеве уничтожают возможность диалога, отказываясь от конструктивной беседы и устраивая провокации.

Леонид Слуцкий отметил, что аналогичным образом уничтожается украинская экономика. Глава комитета ГД по международным делам добавил, что провокации устраиваются каждый раз, когда достигаются какие-либо договоренности.

Парламентарий отметил, что российская сторона выступает с ответственных позиций и заботится о том, чтобы предотвратить продовольственный кризис в мире и глобальный голод. Это, по сути, обнуляет все обвинения коллективного Запада в адрес России.