Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США и их "подопечные" в Киеве уничтожают возможность диалога, отказываясь от конструктивной беседы и устраивая провокации.
Леонид Слуцкий отметил, что аналогичным образом уничтожается украинская экономика. Глава комитета ГД по международным делам добавил, что провокации устраиваются каждый раз, когда достигаются какие-либо договоренности.
Парламентарий отметил, что российская сторона выступает с ответственных позиций и заботится о том, чтобы предотвратить продовольственный кризис в мире и глобальный голод. Это, по сути, обнуляет все обвинения коллективного Запада в адрес России.