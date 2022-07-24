В Администрации морских портов Украины заявили о начале формирования зерновых караванов в трех портах

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24 июля 2022, 14:00 Источник: ТАСС

грузовые суда, https://unsplash.com/photos/NndKt2kF1L4

Администрация морских портов Украины приступила к подготовке портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы. В пресс-службе предприятия заявили о начале формирования караванов с зерном.

В Администрации морских портов Украины уточнили, что после подписания в пятницу, 22 июля, инициативы по экспорту морским путем зерна и связанных с ним пищевых продуктов, начата соответствующая подготовка портов.

Подчеркивается, что заход и выход судов будет производиться посредством формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования. Чтобы плавсредство было включено в караван, необходимо подать заявку.