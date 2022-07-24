В Администрации морских портов Украины заявили о начале формирования зерновых караванов в трех портах

Администрация морских портов Украины приступила к подготовке портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы. В пресс-службе предприятия заявили о начале формирования караванов с зерном.
В Администрации морских портов Украины уточнили, что после подписания в пятницу, 22 июля, инициативы по экспорту морским путем зерна и связанных с ним пищевых продуктов, начата соответствующая подготовка портов.
Подчеркивается, что заход и выход судов будет производиться посредством формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования. Чтобы плавсредство было включено в караван, необходимо подать заявку.