Sabah сообщило, что Турция сможет приобретать украинское зерно по ценам ниже мировых

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24 июля 2022, 09:38 Источник: ТАСС

зерно, https://unsplash.com/photos/w-iVGVdZvt4

Издание Sabah сообщило в воскресенье, что Турция сможет покупать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых, на базе договоренностей, достигнутых с Россией и Украиной.

Глава комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнус Кылыч заявил в рамках разговора с журналистами, что российская и украинская стороны ранее устно пообещали, что Анкара получит преимущества в вопросах стоимости зерна и его покупки.

Так, Турция сможет приобретать товар по выгодной цене для его последующего экспорта.