В Херсоне задержали мужчину, который по приказу СБУ рассылал российским военным сообщения с призывом сдаться

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24 июля 2022, 13:41 Источник: ТАСС

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В Херсоне сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Захарова, признавшегося в том, что в соответствии с приказом СБУ рассылал спам-сообщения российским военнослужащим с призывом сдаться.

Дмитрий Захаров уточнил, что ранее занимался продажей морепродуктов, причем часть вылова была незаконной. Эту деятельность покрывал сотрудник СБУ. После начала спецоперации на Украине Захаров начал использовать компьютерную программу, с помощью которой ранее рассылал рекламу своим клиентам, для отправки спам-сообщений российским военным. Это происходило по приказу куратора.

В тексте содержались призывы к военнослужащим сдаться и подумать о своих семьях.