Издание Foreign Policy выразило мнение, что Североатлантический альянс стал США не по карману

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24 июля 2022, 10:40 Источник: РИА "Новости"

флаг НАТО, Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Обозреватель американского журнала Foreign Policy Джастин Логан выразил мнение, что НАТО теперь представляет из себя дорогой и старомодный союз, который не может реагировать на современные вызовы.

Журналист подчеркнул, что Североатлантический альянс, который был создан для противостояния СССР во время Холодной войны, к настоящему моменту изжил себя.

Джастин Логан также заметил, что ограниченность ресурсов уже начинает "кусаться". Оборонный бюджет НАТО, по словам обозревателя, раздут до 847 миллиардов долларов. Теперь попытки США занимать ведущую позицию на европейской сцене безопасности являются предметом роскоши, который американцам больше не по карману.