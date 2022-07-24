Политолог Марков: в Праге состоится «большое собрание» под контролем спецслужб Запада, которые планируют расчленить Россию

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24 июля 2022, 09:44

Политолог Сергей Марков, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

В столице Чехии пройдет «большое собрание» под контролем спецслужб Запада, которые планируют расчленить территорию Российской Федерации. Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков.

«В Праге большое собрание пройдет под контролем западных спецслужб. Разделение России, полная ликвидация российской государственности — это их реальные планы», — говорится в публикации, размещенной Марковым.

Когда состоится данное мероприятие и кто будет в нем участвовать, эксперт не уточнил.

Ранее на текущей неделе Сергей Марков указал на то, что на Украине из систем HIMARS стреляют офицеры стран Североатлантического альянса.