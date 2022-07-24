Политолог Марков: в Праге состоится «большое собрание» под контролем спецслужб Запада, которые планируют расчленить Россию

В столице Чехии пройдет «большое собрание» под контролем спецслужб Запада, которые планируют расчленить территорию Российской Федерации. Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков.
«В Праге большое собрание пройдет под контролем западных спецслужб. Разделение России, полная ликвидация российской государственности — это их реальные планы», — говорится в публикации, размещенной Марковым.
Когда состоится данное мероприятие и кто будет в нем участвовать, эксперт не уточнил.
Ранее на текущей неделе Сергей Марков указал на то, что на Украине из систем HIMARS стреляют офицеры стран Североатлантического альянса.