The Spectator: из-за российского газа ФРГ попала в «ловушку» Путина

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23 июля 2022, 22:53 Источник: Лента.ру

Владимир Путин и Олаф Шольц. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

У властей Германии нет хорошего решения вопроса, как избавиться от газовой зависимости от России, и в этом смысле ФРГ попала в «ловушку» президента РФ Владимира Путина. Такую точку зрения высказала обозреватель британского журнала The Spectator Катя Хойр.

По ее мнению, план России в отношении Германии состоит в том, чтобы «поддерживать поставки газа <...> на уровне, позволяющем стране функционировать, но достаточно низком, чтобы вызвать скачки цен и неопределенность».

Журналистка уверена, что Москва добьется успеха в его осуществлении. В пользу этого утверждения говорят настроения немецкого общества. Хойр приводит данные недавнего соцопроса, по результатам которого большинство немцев считают, что санкции, введенные ЕС, ударили больше по ним, нежели по россиянам.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал Россию «ненадежным поставщиком газа».