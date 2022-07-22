Шольц назвал Россию «ненадежным поставщиком газа»

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22 июля 2022, 16:27 Источник: ТАСС

канцлер ФРГ Олаф Шольц, IMAGO/Chris Emil Janssen / globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках пресс-конференции, которая состоялась днем в пятницу, 22 июля, в Берлине сообщил журналистам, что считает Российскую Федерацию "ненадежным поставщиком газа".

Олаф Шольц дал понять, что не стоит полагаться на поставки российского газа, поскольку контракт российской стороной якобы не выполняется, хотя его подписывали уже пять раз.

Ранее сегодня канцлер ФРГ заявил, что в стране достаточно существующих магистралей для того, чтобы Россия поставляла контрактные объемы "голубого топлива".