Шольц заявил, что в ФРГ достаточно трубопроводов, чтобы российская сторона поставляла контрактные объемы газа

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22 июля 2022, 15:17 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Kay Nietfeld/globallook.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках пресс-конференции в пятницу, 22 июля, заявил, что в стране достаточно существующих магистралей для того, чтобы российская сторона поставляла контрактные объемы газа.

Олаф Шольц, комментируя возможность задействования несертифицированного трубопровода "Северный поток – 2" в целях поставок газа из России, подчеркнул, что в ФРГ есть несколько трубопроводов, мощности которых достаточно для выполнения обязательств РФ.

Напомним, ранее сегодня заместитель главы немецкого правительства Роберт Хабек заявил, что запуск газопровода "Северный поток – 2" стал бы поражением Берлина перед Москвой.