Вице-канцлер ФРГ Хабек: запуск «Северного потока — 2» стал бы поражением Германии перед Россией

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22 июля 2022, 07:24

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, IMAGO/Bernd Elmenthaler / globallookpress.com

Запуск газопровода «Северный поток — 2» стал бы поражением Берлина перед Москвой. Такое мнение, как передает РИА Новости, озвучил заместитель главы немецкого правительства Роберт Хабек.

«Запуск "Северного потока — 2" стал бы поражением Германии перед Россией, заявил в беседе с ZDF вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

Согласно точке зрения, высказанной Хабеком, начало работы газопровода стало бы символом того, что РФ разрушила европейские санкции и добилась своих целей.

Ранее на текущей неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что рестрикции, вводимые ЕС в отношении России, не приведут к изменению позиции Москвы.