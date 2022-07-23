Кадыров предположил, что западная помощь Киеву «тает в карманах украинских властей»

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23 июля 2022, 20:16 Источник: Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: Emile Alain Ducke/Globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров увидел причину неудач украинской армии в том, что большая часть военной помощи, оказываемой Киеву Западом, не доходит до полей сражений и «тает в карманах» властей. Об этом он написал в субботу в своем телеграм-канале.

Состояние украинской армии Кадыров описал так: «Солдаты бегут, техника уничтожается, а оружие благополучно переходит в распоряжение союзных войск».

По мнению главы Чечни, это следствие того, что западная поддержка «не работает».

«Помощь, которая предназначалась националистам, должным образом до них не доходит либо таинственным образом тает в карманах властей», - написал Кадыров, добавив, что российские войска тем временем «неумолимо идут вперед, освобождая захваченные территории».

Накануне сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине на сумму 270 млн долларов.