Экс-депутат Верховной Рады Кива считает, что Запад решил «слить» Зеленского

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива считает, что Запад готовится к устранению Владимира Зеленского. Такой вывод он сделал из недавнего высказывания советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
Накануне Салливан заявил, что президент Украины Зеленский - «это лидер воюющей страны, которому приходится иметь дело с соперником необычайно жестоким, безжалостным и способным практически на все».
Кива считает, что эти слова следует рассматривать как подготовку Запада к устранению Зеленского.
«Если американцы публично волнуются и переживают, значит принято решение — сливать!» - написал он в субботу в своем телеграм-канале.
Ранее Кива высказал мнение, что уже в сентябре Украину ждет дефолт.