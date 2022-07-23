Экс-депутат Верховной Рады Кива считает, что Запад решил «слить» Зеленского

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23 июля 2022, 17:23 Источник: Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива считает, что Запад готовится к устранению Владимира Зеленского. Такой вывод он сделал из недавнего высказывания советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Накануне Салливан заявил, что президент Украины Зеленский - «это лидер воюющей страны, которому приходится иметь дело с соперником необычайно жестоким, безжалостным и способным практически на все».

Кива считает, что эти слова следует рассматривать как подготовку Запада к устранению Зеленского.

«Если американцы публично волнуются и переживают, значит принято решение — сливать!» - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

Ранее Кива высказал мнение, что уже в сентябре Украину ждет дефолт.