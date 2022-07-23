«Единая Россия» и «Донецкая республика» договорились о сотрудничестве

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23 июля 2022, 15:47

Денис Пушилин на фоне флага России и ДНР, Alexander Rekun/ globallookpress.com

Партия «Единая Россия» и общественное движение «Донецкая Республика» подписали договор о сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мероприятие.



От «Единой России» документ подписал секретарь партии Андрей Турчак, а от движения «Донецкая республика» глава ДНР Денис Пушилин.



«Сегодняшнее подписание договора означает, что все только начинается, и я уверен, что тот опыт и знание, которыми обладает команда главы республики, сегодня пригодятся большой России и на новых освобождаемых территориях», - заявил руководитель движения ДНР Алексей Муратов.



Сотрудничество означает проведение совместных мероприятий и расширение членов партии «Единая Россия».



Ранее сообщалось, что приемные семьи из Калужской области возьмут на воспитание 25 детей-сирот из ДНР.