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Минобороны России: более пяти тонн гумпомощи доставлено в Лисичанск

, 10:39 Источник: Telegram-канал Минобороны

Минобороны России: более пяти тонн гумпомощи доставлено в Лисичанск
гуманитарная помощь, фото: Dmitry Sharomov/Russian Look, globallookpress.com

В Минобороны сообщили, что в Лисичанск было доставлено более 5 тонн продовольствия и средств личной гигиены. Также министерство опубликовало кадры оказания гумпомощи. 

Состав наборов следующий: крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы. 

Также, в опубликованных видео Telegram-канала Минобороры, местные жители рассказали об обстрелах ВСУ, уничтоженной инфраструктуре и необходимости гумпомощи из-за невозможности снять пенсию с банковской карты. 

«Она (гумпомощь) на данный момент важна... Магазины разбиты, приходится на базар ходить, а я пенсионер. И возле дома-то собираешь осколки, пока до базара дойдешь уже как-то...», — поделился житель Лисичанска Станислав.

Он также сообщил, что с марта этого года он не может снять свою пенсию с банковской карты.

Ранее сообщалось, что Киевская городская прокуратура выявила незаконную продажу гумпомощи в виде военной амуниции Нацгвардии Украины на сумму, которая превышает двести тысяч долларов.

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