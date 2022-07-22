Политолог Межевич считает, что каждый следующий санкционный пакет ЕС «смешнее» предыдущего

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22 июля 2022, 21:28 Источник: "Экономика сегодня"

Флаг Евросоюза. Фото: Torsten Sukrow/globallook.com

Евросоюзу категорически не хватает материала для новых пакетов санкций. Такую точку зрения высказал профессор факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич, комментируя седьмой пакет антироссийских санкций ЕС, принятый в четверг.

Политолог считает, что Брюссель в своем стремлении разрушить экономику России с помощью рестрикций просчитался, поставив под удар свою собственную экономику.

«Первые пакеты антироссийских санкций были объяснимы с точки зрения попыток ЕС достигнуть быстрого результата. Однако был случай, как мужик, пытаясь уничтожить комара, так ударил по стенке садового домика, что на него упала крыша. Неизвестно, погиб комар или нет, но разрушения были значительные», – привел аналогию Межевич.

По его словам, каждый следующий пакет был «смешнее» предыдущего и к седьмому «дело дошло до мышей» - настолько незначительными оказались рестрикции.