Зеленский заявил, что заключение перемирия с Россией на этом этапе спецоперации привело бы лишь к затягиванию конфликта

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22 июля 2022, 21:05 Источник: ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Если перемирие с Россией Украина заключит сейчас, без возврата потерянных территорий, это приведет к затягиванию конфликта, так как РФ получит передышку, а затем продолжит боевые действия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal, которое опубликовано в пятницу.

«Замораживание конфликта с Россией означает паузу, которая даст РФ передышку. Они не будут использовать паузу для смены своей геополитики или отказа от притязаний на бывшие советские республики» - сказал Зеленский.

Ранее обозреватель газеты Politico Джейми Деттмер написал об опасениях украинского президента, что с наступлением холодов Европа может пойти на уступки Москве.