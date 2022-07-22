Лавров: подписание соглашения в Стамбуле показало искусственность попыток Запада свалить на РФ вину за проблемы с продовольствием

Сам факт подписания «продовольственной сделки» в Стамбуле показывает искусственность попыток Запада обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе. Так прокомментировал подписание в пятницу документов о снятии ограничений на экспорт российского продовольствия и о вывозе украинского зерна глава российского МИД Сергей Лавров.
Министр подчеркнул «деполитизированный» характер договоренностей, и указал, что они стали возможны, благодаря тому, что «Вашингтон и Брюссель прекратили чинить препятствия» на пути к достижению соглашения.
«В итоге удалось - именно стараниями российской делегации - сохранить комплексный, деполитизированный характер «пакетной» договоренности, тем самым обеспечив максимально возможное движение навстречу развивающимся странам - импортерам продовольствия», - заявил Лавров.