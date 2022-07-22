Шойгу провел переговоры с Гутерришем о поставках российского продовольствия и удобрений на мировой рынок

Министр обороны РФ Серей Шойгу встретился с генеральным секретарем ООН, в ходе которой А. Гутерриш подписал Меморандум о взаимодействии между Российской Федерацией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Об этом газете «Аргументы Недели» сообщил ДИТМК МО РФ.
Перед подписанием документа А. Гутерриш отметил большой опыт главы российского военного ведомства в миротворческих операциях, в частности в Закавказье.
«Рад вас видеть, господин Шойгу. Я хорошо помню, как вместе с вами мы эффективно решали вопросы восстановления мира и безопасности в Закавказье», - заявил А. Гутерриш.
«Я посмотрел документ, который вы привезли, и готов его сейчас подписать. Для нас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна», - подчеркнул Гуттериш.