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22 июля 2022, 16:24

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты цинично захватили и удерживают контроль над районами Сирийской Арабской Республики, где незаконно добываются углеводороды. На это, как передает ТАСС, указал российский министр обороны Сергей Шойгу.

«По словам Шойгу, США цинично захватили и удерживают контроль над районами Сирии, где незаконно добываются углеводороды», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также глава Минобороны РФ отметил, что на американских базах, размещенных на сирийской территории, осуществляется подготовка боевиков террористических формирований.

Ранее в пятницу сообщалось, что Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в церемонии подписания документов по вопросу вывоза зерна с Украины.