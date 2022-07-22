Соединенные Штаты цинично захватили и удерживают контроль над районами Сирийской Арабской Республики, где незаконно добываются углеводороды. На это, как передает ТАСС, указал российский министр обороны Сергей Шойгу.
«По словам Шойгу, США цинично захватили и удерживают контроль над районами Сирии, где незаконно добываются углеводороды», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Также глава Минобороны РФ отметил, что на американских базах, размещенных на сирийской территории, осуществляется подготовка боевиков террористических формирований.
Ранее в пятницу сообщалось, что Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в церемонии подписания документов по вопросу вывоза зерна с Украины.