Байкер «Хирург» подготовил ответ Евросоюзу на внесение мотоклуба «Ночные волки» в санкционные списки

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22 июля 2022, 14:20 Источник: Общественная служба новостей

байкер "Хирург", MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов ("Хирург") подготовил "громкий" ответ главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и всему ЕС на внесение организации в санкционный список.

"Хирург" озвучит ответ 6 августа в рамках кульминации байк-шоу в Севастополе.

Александр Залдастанов в беседе с Общественной службой новостей в пятницу, 22 июля, подчеркнул, что Жозеп Боррель "и компания" строят Вавилон, а Россия – строит Ковчег. По словам президента мотоклуба "Ночные волки", у Европы и РФ взаимоисключающие цели.

Байкер добавил, что страну можно обложить санкциям, подвергнуть россиян гонениям, однако это не заставит граждан Российской Федерации отказаться от собственных убеждений, отношений и своего братства.