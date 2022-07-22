Спикер Кремля Песков назвал полной глупостью сообщения о том, что Россия не разрешает ввоз турбины для «Северного потока»

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22 июля 2022, 13:24

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал полной глупостью сообщения о том, что Российская Федерация не разрешает ввоз турбины, предназначенной для газопровода «Северный поток». Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Песков назвал полной глупостью сообщения о том, что Россия не разрешает ввоз турбины для "Северного потока"», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Некоторое время назад агентство Reuters распространило информацию, согласно которой турбина для «Северного потока» застряла в ходе транспортировки на территорию Германии якобы из-за отсутствия разрешения со стороны РФ.