Reuters сообщает, что турбина для «Северного потока» застряла при транзите в Германии якобы из-за отсутствия разрешения РФ

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21 июля 2022, 21:15 Источник: РИА "Новости"

трубы, https://unsplash.com/photos/L4gN0aeaPY4

Западные СМИ сообщают, что турбина для газопровода "Северный поток", транспортируемая из Канады, застряла при транзите в Германии якобы из-за отсутствия разрешения со стороны Российской Федерации.

Предполагается, что для возвращения турбины может потребоваться несколько дней или недель. Сроки доставки оборудования пока неизвестны.

В сообщении информационного агентства Reuters отмечается, что турбина для газопровода "Северный поток" застряла на территории Германии якобы в связи с тем, что российская сторона к настоящему моменту не дала разрешение на ее транспортировку обратно.