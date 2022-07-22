ВС России в ходе спецоперации уничтожили около двух тысяч украинских летательных аппаратов

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22 июля 2022, 13:01 Источник: Минобороны

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

В Министерстве обороны Российской Федерации днем в пятницу, 22 июля, сообщили, что с начала специальной операции войска РФ уничтожили около 2 000 украинских летательных аппаратов разного типа.

В МО РФ заявили, что российские военные ликвидировали 260 украинских самолетов, 144 вертолета, 1 589 БПЛА, 357 ЗРК.

Кроме того, в рамках спецоперации на Украине были уничтожены 4 141 танк и прочие боевые бронированные машины, 3 176 орудий полевой артиллерии и минометов, 762 боевые машины РСЗО и 4 453 единицы специальной военной автотехники.