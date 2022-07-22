Депутат Рады Гончаренко пригрозил установкой памятника Бандере в Тирасполе после слов главы МИД Приднестровья о планах войти в РФ

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22 июля 2022, 11:21

Заседание Верховной Рады Украины, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко пригрозил установкой памятника украинскому националисту Степану Бандере в Тирасполе после заявления министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева о планах республики войти в состав Российской Федерации.

«Вы там сидите спокойно, а то ваше присоединение очень быстро закончится. И закончится так, что памятник Степану Андреевичу (Бандере — АН) будете ставить в Тирасполе», — говорится в публикации, которую Гончаренко разместил в своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее в пятницу, глава МИД Приднестровья Игнатьев указал на то, что власти республики собираются добиваться независимости с последующим вхождением в Россию.