Цифровизация усилила позиции трех южноуральских мэров

Аргументы Недели. Челябинск → Политика 13+

22 июля 2022, 08:36 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Олега Каргаполова, «Вечерний Челябинск»

«Глав.Индекс» представил рейтинг руководителей муниципалитетов по итогам недели.

За 18-22 июля семи мэрам городов и районов Челябинской области удалось повысить свой индекс, а у двоих, наоборот, ухудшились позиции. Телеграм-канал «Полит 74» отметил события, повлиявшие на рейтинг.

Озерск и Снежинск стали одними из пилотных территорий федерального проекта по внедрению инфраструктурно-сервисного развития. Это положительно сказалось на акциях глав двух городов Евгения Щербакова (Озерск) и Андрея Пульникова (Снежинск).

Региональное правительство подписало соглашение с Министерством обороны РФ, реализация которого позволит снять запрет на передачу земель в собственность Чебаркульского городского округа. Это событие усиливает позиции Светланы Виноградовой.

Челябинск, Кыштым и Сатка по результатам рейтинга федерального министерства строительства стали одними из лучших в цифровизации. Достижение укрепляет положение Натальи Котовой (Челябинск), Людмилы Шеболаевой (Кыштым) и Александра Глазкова (Сатка).

Также на этой неделе отмечен рост индекса у главы Кунашакского района. Это связано с тем, что на озере Калды намерены запустить импортозамещающее производство форели с мощностью до 100 тонн в год.

Недоступность среды для людей с ОВЗ в селе Еманжелинка раскритиковала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Из-за этого акции главы Еткульского района Юрия Кузьменкова понизились.

Также ослабли позиции главы Нагайбаского района. Прокуратура через суд обязала администрацию муниципалитета определить гарантирующую организацию для централизованной системы холодного водоснабжения села Париж. Без гарантирующей организации отсутствует контроль за состоянием и рациональным использованием водозаборных скважин, а также не соблюдаются обязанности по содержанию и ремонту объектов.