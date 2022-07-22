Лавров назвал абсолютно беспочвенными обвинения Запада и Украины в том, что Россия «экспортирует голод»

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22 июля 2022, 07:44

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал абсолютно беспочвенными обвинения Запада и Украины в том, что Москва «экспортирует голод». По данному вопросу дипломат высказался в статье, написанной им для африканских СМИ.

«Хотел бы акцентировать, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы "экспортирует голод", абсолютно беспочвенны», — говорится в статье Лаврова.

Подобные утверждения, по словам главы МИД РФ, являются попыткой «переложить ответственность с больной головы на здоровую».

Ранее сегодня сообщалось, что немецкий вице-канцлер Роберт Хабек озвучил точку зрения, согласно которой запуск газопровода «Северный поток — 2» стал бы поражением Берлина перед Москвой.