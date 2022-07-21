DPA сообщает, что Европол фиксирует случаи контрабанды оружия из Украины

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21 июля 2022, 23:06 Источник: РИА "Новости"

оружие, https://unsplash.com/photos/kVVKHGNgsAw

DPA со ссылкой на представителя агентства Европол Яна Оп Ген Оорта сообщило в четверг, 21 июля, что были зафиксированы случаи контрабанды оружия с территории Украины в европейские страны.

К настоящему моменту поступили данные о случаях торговли оружием и военной продукцией. Кроме того, следователи из стран Евросоюза располагают информацией о торговле тяжелым вооружением.

Представитель Европола подчеркнул, что существуют риски, которые вызывают беспокойство. Сейчас фиксируется выезд с украинской территории отдельных лиц с оружием. Кроме того, в ЕС опасаются, что вооружения могут размещать в схронах у границы Украины в целях дальнейшей контрабанды.

Ян Оп Ген Оорт добавил, что в даркнете появляются объявления о продаже оружия, в частности противотанковых ракет Javelin, аутентичность которых требует дополнительной проверки.