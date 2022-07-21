На пост президента Индии избрана кандидат от правящей коалиции страны Драупади Мурму

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21 июля 2022, 22:24 Источник: РИА "Новости"

Драупади Мурму, imago stock&people

Вечером в четверг, 21 июля, счетная комиссия Индии сообщила, что на должность президента страны была избрана кандидат от правящего Национального Демократического Альянса Драупади Мурму.

Счетная комиссия к настоящему моменту провела подсчет голосов выборщиков, которые они подали в рамках президентских выборов 18 июля.

Уточняется, что Драупади Мурму набрала 64% голосов выборщиков, обошла Яшванта Синху, который набрал 36% голосов, и стала пятнадцатым президентом Республики Индия. Политик будет занимать данный пост в течение пяти лет.