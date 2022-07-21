Аксенов предложил называть именами погибших в ходе спецоперации жителей Крыма новые улицы и скверы

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21 июля 2022, 20:12 Источник: РИА "Новости"

глава Крыма Сергей Аксенов, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в четверг, 21 июля, предложил увековечивать память военных, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, называя их именами новые улицы и скверы в регионе.

Сергей Аксенов в ходе совещания по благоустройству Евпатории сообщил, что все военные, которые не вернулись после выполнения задач в ходе спецоперации, являются героями. Глава республики отметил, что соотечественники гордятся крымчанами, которые погибли, выполняя свой долг.

Аксенов добавил, что именами погибших военнослужащих можно называть новые улицы и скверы, а также предложил устанавливать в их честь бюсты.