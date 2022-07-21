Гутерреш может принять участие во встрече РФ, Украины, Турции и ООН по зерну

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21 июля 2022, 20:01 Источник: РИА "Новости"

Антониу Гутерреш, Lev Radin/Keystone Press Agency

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в пятницу, 22 июля, может принять участие во встрече России, Украины, Турции и ООН в Стамбуле по вопросу экспорта зерна.

Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак подчеркнул, что участие Антониу Гутерреша в данной встрече возможно, однако подтверждения вышеуказанной информации к настоящему моменту не поступало.

Ранее сегодня источники в ООН сообщили, что генсек организации Антониу Гутерреш вскоре намерен отправиться в Турцию. В рамках его визита планируется достижение договоренности по экспорту украинского зерна.