Гутерреш может принять участие во встрече РФ, Украины, Турции и ООН по зерну

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в пятницу, 22 июля, может принять участие во встрече России, Украины, Турции и ООН в Стамбуле по вопросу экспорта зерна.
Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак подчеркнул, что участие Антониу Гутерреша в данной встрече возможно, однако подтверждения вышеуказанной информации к настоящему моменту не поступало.
Ранее сегодня источники в ООН сообщили, что генсек организации Антониу Гутерреш вскоре намерен отправиться в Турцию. В рамках его визита планируется достижение договоренности по экспорту украинского зерна.